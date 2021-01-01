Зырянов предложил поставить памятник Семаку на «Газпром-Арене»

Бывший полузащитник «Зенита»рассказал, как оценивает работу Сергея Семака на посту главного тренера питерцев.

«Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный тренер-россиянин, который приводил "Зенит" к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему. То есть ему уже памятник на "Газпром Арене" можно ставить.

В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает. Но в любом случае — борьба за третье золото подряд дорого стоит.

Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ». 0