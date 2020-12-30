Сельта — Уэска — смотреть онлайн прямую трансляцию 30.12.2020

Последний матч между собой: «Уэска» — «Сельта» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Уэска». Коэффициент ставки — 2.05.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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