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    Червиченко высказался об уходе Онопко и Овчинникова из ЦСКА

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, станет ли для ЦСКА проблемой уход Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из тренерского штаба команды.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    «Сложно сказать. Но оба работали в клубе долго. Не знаю. Просто здесь надо хорошо понимать роль второго и третьего тренеров в конкретном случае. Понимать, насколько от них зависит тренировочный процесс. Я не в курсе того, как у "армейцев" распределяются участки работы. Я не настолько посвящен в их тренировочную работу, чтобы давать такие оценки…

    Но надо отметить, что это уже вторая ситуация, когда люди дорабатывают контракты и с ними расстаются. Новая волна в нашем футболе возникает. Когда четко отрабатывается то, что прописано в контракте, а дальше каждый ищет какие-то варианты для себя.

  • ЦСКА сообщил об уходе Онопко и Овчинникова
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    • Первая ситуация была с Тедеско. Он, конечно, еще не покинул "Спартак", но заявил, что доработает до конца и уйдет. А раньше у нас тренеров обычно заранее, до истечения контракта в отставку отправляли, либо продлевали, а теперь все четко: отработал — до свидания! Чего-то похожего раньше не было», — приводит слова Червиченко Rusfootball. 0

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