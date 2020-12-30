Червиченко высказался об уходе Онопко и Овчинникова из ЦСКА

Бывший президент «Спартака»поделился мнением о том, станет ли для ЦСКА проблемой уходиз тренерского штаба команды.

«Сложно сказать. Но оба работали в клубе долго. Не знаю. Просто здесь надо хорошо понимать роль второго и третьего тренеров в конкретном случае. Понимать, насколько от них зависит тренировочный процесс. Я не в курсе того, как у "армейцев" распределяются участки работы. Я не настолько посвящен в их тренировочную работу, чтобы давать такие оценки…

Но надо отметить, что это уже вторая ситуация, когда люди дорабатывают контракты и с ними расстаются. Новая волна в нашем футболе возникает. Когда четко отрабатывается то, что прописано в контракте, а дальше каждый ищет какие-то варианты для себя.

Первая ситуация была с Тедеско. Он, конечно, еще не покинул "Спартак", но заявил, что доработает до конца и уйдет. А раньше у нас тренеров обычно заранее, до истечения контракта в отставку отправляли, либо продлевали, а теперь все четко: отработал — до свидания! Чего-то похожего раньше не было», — приводит слова Червиченко Rusfootball. 0