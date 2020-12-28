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    Коньяспор — Ризеспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 28.12.2020

    Коньяспор — Ризеспор: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч «Коньяспор» — «Ризеспор».

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    Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Ризеспор» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ризеспор»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» — «Ризеспор».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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