Левандовский — лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Баварии» и сборной Польшибыл признан лучшим футболистом 2020 года на ежегодной церемонии вручения наград, проходящей в Дубае.

Помимо Левандовского на награду претендовали Чиро Иммобиле (Италия, «Лацио»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») и Серж Гнабри (Германия, «Бавария»).

В 2020 году Левандовский вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Ранее 32-летний форвард был признан лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА.

🏆 Congratulations to 🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI on winning the ⁣Globe Soccer Award for the PLAYER OF THE YEAR⁣ 2020👏#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/OXU71oMIvl