Ибрагимович чувствует себя в «Милане» как дома

Шведский нападающийпризнался, что комфортно себя чувствует в итальянском «Милане».

«Я играл во многих командах и с уважением отношусь ко всем, у меня о них прекрасные воспоминания, но "Милан" — это клуб, в котором я чувствую себя как дома.

Я езжу в Миланелло каждое утро и не тороплюсь возвращаться домой, потому что я и так дома. Чувствовал себя так, еще когда впервые перешел в "Милан" в 2010 году.

С Галлиани и Берлускони, с той командой, со всеми, кто там работал, были особые ощущения, особая атмосфера. Они заставляли тебя чувствовать себя как дома.

Мне это нравилось, потому что я мог быть собой, и в то же время я играл за один из крупнейших клубов мира. Вот почему для меня "Милан" лучший», — приводит слова форварда La Gazzetta dello Sport. 0