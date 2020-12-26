Шеффилд Юнайтед — Эвертон — смотреть онлайн прямую трансляцию 26.12.2020

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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