«Пари Сен-Жермен» уволил главного тренера

«Пари Сен-Жермен» уволилс поста главного тренера команды, информирует Bild.

По информации издания, такое решение принял лично спортивный директор парижан Леонардо.

Контракт немецкого специалиста истекал летом 2021 года.

Журналисты RMC Sport утверждают, что новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» станет аргентинец Маурисио Почеттино, ранее работавший в английских «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне», а также испанском «Эспаньоле».

«Пари Сен-Жермен» идет на третьем месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от «Лиона» и «Лилля». В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной».

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дошел до финала, где проиграл «Баварии». 0