Вильярреал — Атлетик — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

В 00:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетик» — «Вильярреал» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 1.95.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетик»).

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