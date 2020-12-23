Вальядолид — Барселона — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Барселона» 0:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:7.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:7 (победит «Барселона»).
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