Специя — Дженоа: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Специя» — «Дженоа» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Специя» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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