Наполи — Торино — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Торино» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Торино». Коэффициент ставки — 1.61.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торино»).

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