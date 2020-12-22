Валенсия — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

В 19:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Валенсия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья». Коэффициент ставки — 1.95.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).

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