Унион — Падерборн 07: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

В 22:45 в кубке Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Унион» — «Падерборн 07» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Падерборн 07». Коэффициент ставки — 1.64.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Унион»).

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