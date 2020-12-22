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    Ульм 1846 — Шальке 04: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

    Ульм 1846 — Шальке 04: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Шальке 04
    В 20:30 в футбольном кубке Германии начнётся матч «Ульм 1846» — «Шальке 04».

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ульм 1846» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 2.50.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шальке 04»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ульм 1846» — «Шальке 04».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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