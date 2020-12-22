Реал Сосьедад — Атлетико: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

В 21:45 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.68.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Атлетико»).

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