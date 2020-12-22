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    Реал Сосьедад — Атлетико: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

    Реал Сосьедад — Атлетико: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 21:45 в Ла Лиге начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

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    Последний матч между собой: «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.68.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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