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    Нобоа: Начал учить русский в первый же день после переезда в Россию

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что не понимает легионеров, которые не хотят учить русский язык.

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа

    «Для меня это тяжело понять. Если я улечу из родного города в Италию, Германию или Россию, то должен адаптироваться к погоде, культуре, языку и людям вокруг. Ты не можешь думать: "Я дома". Нет, ты уже не дома.

    Ты должен адаптироваться. Когда я приехал в Россию в 22 года, язык был для меня главной проблемой. Начал учить русский в первый же день. Если ты знаешь испанский, английский и русский, то сможешь объясниться везде.

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    • Я начал разговаривать на русском и нормально все понимать примерно через год-полтора.

    Почему другие не учат? Возможно, сейчас больше иностранцев. Когда я приехал в Россию, в клубе было два легионера, которые говорили на английском и португальском, а я знал только испанский. Сейчас знаю четыре языка», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ». 0

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