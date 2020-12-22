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    Коринтианс — Гойас — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

    Коринтианс — Гойас: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Коринтианс» — «Гойас».

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    Последний матч между собой: «Гойас» — «Коринтианс» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коринтианс» — «Гойас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Коринтианс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коринтианс» — «Гойас».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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