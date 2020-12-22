Коринтианс — Гойас — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

В 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Гойас» — «Коринтианс» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коринтианс» — «Гойас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Коринтианс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коринтианс» — «Гойас».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0