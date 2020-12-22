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    Хохлов: Основную «грязную» работу в «Динамо» сделал наш штаб

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    Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что оставил после себя в клубе «багаж», который до сих пор помогает команде развиваться.

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «Может, нескромно прозвучит, но оставил. Основную "грязную" работу сделал наш штаб. Когда мы пришли, цельного состава не было. У кого-то заканчивались контракты, кто-то приезжал на просмотр в разобранном состоянии, готовый на 20 или 40 процентов. Дисбаланс наложил сильный отпечаток на тот этап. А когда стали понемногу приводить всё в порядок, наше время закончилось. Но что-то заложить успели, стараясь при этом не рушить уже наиграннное.

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    • Каково работать с игроками, набранными предшественниками? По-другому в нашей профессии не бывает. Здесь у каждой стороны своя правда. Есть, условно, игроки, которых ты хочешь видеть в команде, список из десяти человек на позицию. Тренер согласен на любого из первой четвёрки. Номера с восьмого по десятый его не устраивают, а с первого по третий сложны для покупки. Итог — приходит номер пять или шесть. Бери и работай», — приводит слова Хохлова Sportbox.

    «Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 19-ти туров. 0

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