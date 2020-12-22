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    Ювентус — Фиорентина: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

    Ювентус — Фиорентина: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Ювентус Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в Серии А начнётся матч «Ювентус» — «Фиорентина».

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    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Фиорентина» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Фиорентина».

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