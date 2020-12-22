Ювентус — Фиорентина: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Фиорентина» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Фиорентина».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0