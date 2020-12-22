Хоффенхайм — Гройтер Фюрт — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

В 20:30 в кубке Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт». Коэффициент ставки — 1.81.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Хоффенхайм»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт».

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