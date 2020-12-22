«Наполи» отложил продление контракта с Гаттузо

Дженнаро Гаттузо
globallookpress.com
Отмечается, что «Наполи» составил новый договор. Агенты Гаттузо ознакомились с документом и внесли свои правки, которые пока не приняты клубом. Подписание соглашения может произойти после рождественских каникул.
По данным источника, стороны не договорились об имиджевых правах. О финансовых условиях двухлетнего контракта не сообщается.
Напомним, итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Наполи» 11 декабря 2019 года, сменив Карло Анчелотти.
В нынешнем сезоне неаполитанцы после 13 туров занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. 0