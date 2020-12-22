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    «Наполи» отложил продление контракта с Гаттузо

    Футбол Футбол Италии Серия A Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Руководство «Наполи» прервало переговоры с Дженнаро Гаттузо о продление контракта, сообщает Corriere dello Sport. Ему посоветовали сосредоточиться на исправлении ситуации в команде.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Отмечается, что «Наполи» составил новый договор. Агенты Гаттузо ознакомились с документом и внесли свои правки, которые пока не приняты клубом. Подписание соглашения может произойти после рождественских каникул.

    По данным источника, стороны не договорились об имиджевых правах. О финансовых условиях двухлетнего контракта не сообщается.

    Напомним, итальянский специалист был назначен на пост главного тренера «Наполи» 11 декабря 2019 года, сменив Карло Анчелотти.

    В нынешнем сезоне неаполитанцы после 13 туров занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. 0

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