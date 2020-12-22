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    Галатасарай — Гёзтепе — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

    Галатасарай — Гёзтепе: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Галатасарай
    В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Галатасарай» — «Гёзтепе».

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    Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Гёзтепе» 3:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Гёзтепе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.57.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Галатасарай»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Гёзтепе».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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