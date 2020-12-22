Эльче — Осасуна — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

В 19:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Эльче» — «Осасуна» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эльче» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 2.26.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Осасуна»).

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