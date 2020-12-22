Динамо Др — Дармштадт 98 — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

В 22:45 в футбольном кубке Германии начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо Др» — «Дармштадт 98» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Др» — «Дармштадт 98» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо Др»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Динамо Др» — «Дармштадт 98».

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