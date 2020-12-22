Аугсбург — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.12.2020

В 20:30 в футбольном кубке Германии начнётся матч

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 1.67.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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