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    Аршавин объяснил провал «Зенита» в Лиге чемпионов

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против "Спартака", то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл.

    Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не все так просто выиграть. В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, "Зенит" не всегда был в полном составе.

    Было тяжело, "Зенит" больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это все вдогонку. Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    На групповом этапе ЛЧ «Зенит» занял последнее место, набрав всего одно очко. 0

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