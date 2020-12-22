Аршавин объяснил провал «Зенита» в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной Россииобъяснил неудачное выступлениев Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов соперники более серьезные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против "Спартака", то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл.

Не задумываясь на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге чемпионов, то там не все так просто выиграть. В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, "Зенит" не всегда был в полном составе.

Было тяжело, "Зенит" больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это все вдогонку. Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге чемпионов», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На групповом этапе ЛЧ «Зенит» занял последнее место, набрав всего одно очко. 0