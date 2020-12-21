Панин отстранен от судейства в РПЛ

Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и московским «Спартаком»отстранен от судейства на неопределенное время.

Об этом рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«После игры Панин был замечен в отеле с представителями "Сочи". Проблема даже не в том, что он употреблял алкоголь (после игры), а в том, что находился вместе с клубом–участником матча. Согласно действующему кодексу, это запрещено.

Поэтому он будет отстранен на неопределенный срок. Какое количество матчей в РПЛ или ФНЛ он пропустит мы будем решать позже, ближе к возобновлению сезона.

Более того, до конца календарного года будет принята более жесткая версия кодекса. Будет детально описываться то, что нельзя делать судьям — и по отношению с представителями клубов, и по участию в букмекерских конторах», — приводит слова Хачатурянца «Р-Спорт». 0