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    • Панин отстранен от судейства в РПЛ
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    Панин отстранен от судейства в РПЛ

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    Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и московским «Спартаком» Игорь Панин отстранен от судейства на неопределенное время.

    Игорь Панин
    Игорь Панин

    Об этом рассказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    «После игры Панин был замечен в отеле с представителями "Сочи". Проблема даже не в том, что он употреблял алкоголь (после игры), а в том, что находился вместе с клубом–участником матча. Согласно действующему кодексу, это запрещено.

    Поэтому он будет отстранен на неопределенный срок. Какое количество матчей в РПЛ или ФНЛ он пропустит мы будем решать позже, ближе к возобновлению сезона.

  • Тедеско дисквалифицирован на три матча РПЛ
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    • Более того, до конца календарного года будет принята более жесткая версия кодекса. Будет детально описываться то, что нельзя делать судьям — и по отношению с представителями клубов, и по участию в букмекерских конторах», — приводит слова Хачатурянца «Р-Спорт». 0

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