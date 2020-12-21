Коньяспор — Сивасспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.12.2020

Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Сивасспор» 2:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коньяспор» — «Сивасспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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