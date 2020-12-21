ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Финляндия Три из трех. Россия выиграла Кубок Первого канала, но к Брагину есть вопросы
  • 17:12
    • Двукратный олимпийский чемпион получил семь месяцев тюрьмы
  • 17:00
    • Тедеско дисквалифицирован на три матча РПЛ
  • 17:26
    • Панин отстранен от судейства в РПЛ
    Все новости спорта

    Коньяспор — Сивасспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.12.2020

    Коньяспор — Сивасспор: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол
    В 19:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Коньяспор» — «Сивасспор».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Сивасспор» 2:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коньяспор» — «Сивасспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» — «Сивасспор».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдут ли «молотобойцы» в таблице АПЛ «Челси»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Окажется ли удачным выезд «Вулвз» на «Терф Мур»?
  • «Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Прервет ли «Авангард» серию поражений?
  • «Куньлунь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.52
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Куньлунь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетик
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры