Комбаров: После чемпионства Каррера находился в другой реальности, мы его не понимали

Бывший футболист «Спартака»рассказал, как на экс-тренера красно-белыхповлияла победа в чемпионате России.

«Спартак» в сезоне-2017/2018 под руководством Карреры впервые за 16 лет стал чемпионом России. В начале следующего сезона итальянский специалист был уволен.

«Есть два абсолютно разных отрезка — до чемпионства и после. До чемпионства Каррера приходил к нам, советовался, спрашивал, как дела и как настроение. После чемпионства мы с ним говорили и понимали, что он вообще нас не слышит, не воспринимает информацию, находится в другом пространстве.

Причем это случилось резко. Мы вышли из отпуска — он внезапно вообще другой. Например, мог говорить по телефону прямо во время тренировки. Идет тренировка, ему кто-то звонит — он берет трубку, уходит и начинает разговаривать.

И ладно бы он так делал с самого начала, такие тренеры бывают, но нет же — первый сезон жил всем этим, постоянно смотрел, изучал, участвовал, спрашивал. Мы у него даже пытались спросить: может, что-то случилось, может, что-то не то делаем. А он говорит: "Нет, у меня просто колено болит, поэтому такое настроение". В общем, ответ непонятный, он реально где-то в другой вселенной находился, мы его не понимали», — приводит слова Комбарова Sports.ru. 0