BBC: Клопп — тренер года, «Ливерпуль» — лучшая команда

Медиахолдинг BBC назвал тренера и лучшую команду. В Англии подводят итоги года в Премьер-лиге.

По версии BBC Юрген Клопп стал лучшим тренером этого года. «Ливерпуль» победил в номинации лучших команд.

«Мои игроки заслужили это, потому что они проделали невероятную работу. Это смесь таланта, характера, желания и мощи нашего клуба. Всё это собралось воедино. Момент, когда мы стали чемпионами, был незабываемым.

Мы хотим организовать большую вечеринку, когда нам разрешат это сделать. Это займёт какое-то время. Посмотрим, может, к тому моменту мы сможем выиграть что-то ещё», — заявил Клопп после награждения. 0