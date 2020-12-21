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    BBC: Клопп — тренер года, «Ливерпуль» — лучшая команда

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    Медиахолдинг BBC назвал тренера и лучшую команду. В Англии подводят итоги года в Премьер-лиге.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    По версии BBC Юрген Клопп стал лучшим тренером этого года. «Ливерпуль» победил в номинации лучших команд.

    «Мои игроки заслужили это, потому что они проделали невероятную работу. Это смесь таланта, характера, желания и мощи нашего клуба. Всё это собралось воедино. Момент, когда мы стали чемпионами, был незабываемым.

    Мы хотим организовать большую вечеринку, когда нам разрешат это сделать. Это займёт какое-то время. Посмотрим, может, к тому моменту мы сможем выиграть что-то ещё», — заявил Клопп после награждения. 0

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