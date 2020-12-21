Челси — Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.12.2020

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Челси» 3:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 1.76.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Челси»).
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