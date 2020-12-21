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    Челси — Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.12.2020

    Челси — Вест Хэм: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 в АПЛ начнётся матч «Челси» — «Вест Хэм».

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    Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Челси» 3:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 1.76.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Вест Хэм».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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