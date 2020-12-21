Бёрнли — Вулверхэмптон — смотреть онлайн прямую трансляцию 21.12.2020

В 20:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Вулверхэмптон»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Вулверхэмптон».

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