Бёрнли — Вулверхэмптон — смотреть онлайн прямую трансляцию 21.12.2020

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 1.69.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Вулверхэмптон»).
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