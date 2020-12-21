Кандидат в президенты «Барселоны» предложил снести «Камп Ноу»

Кандидат на пост президента «Барселоны»предложил снести «Камп Ноу», чтобы построить на его месте новый стадион.

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«Один из вариантов — снести "Камп Ноу" и построить новый стадион на этом же месте. Мы бы три года играли на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Второй вариант — проводить матчи на базе.

Реконструкция "Камп Ноу" будет стоить дороже, чем сооружение нового стадиона. Строительство арены с нуля обойдется менее чем в 900 миллионов евро.

Строительство финансировалось бы за счет продажи прав на название арены на срок в 25 лет. Реконструкция бы длилась на протяжении девяти или десяти лет», — приводит слова Бенедито Marca. 0