Артета высказался о неудачных выступлениях команды

Главный тренердал интервью, в котором поделился мыслями по поводу неудачных выступлений команды в последних турах АПЛ.

«В прошлом году мы обыграли "Эвертон" со счетом 3:2. Вероятность нашей победы в той игре составляла 25%. В прошлые выходные шансы на победу в любом матче Премьер-лиги в истории — 67%, а 9% — вероятность поражения. И мы проигрываем.

Три процента против "Бернли", и мы проигрываем. Семь процентов против "Тоттенхэма", и мы проигрываем.

Кроме этого есть еще кое-что. Это не просто выступление на поле, есть нечто, что должно помочь нам, но сейчас этого не происходит.

Все вышесказанное никого не волнует, потому что мы проигрываем. Это единственное, что волнует. Значение имеет только то, что мы проигрываем футбольный матч», — цитирует Артету Sky Sports. 0