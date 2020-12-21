В «Спартаке» буду рады, если Кокорин покинет команду, считает Аршавин

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтоможет покинуть «Спартак» уже этой зимой.

Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента.

«Футбольная жизнь Саши, наверное, перевалила за экватор. Конечно, в "Спартаке" он не вписался в игру, мы его мало видели. И если будет такая возможность, то, мне кажется, и сам "Спартак" будет рад, если состоится какая-то сделка и Саша покинет команду.

Отъезд за границу? Это всегда вопрос цены и зарплаты. Если он здесь получает энную сумму, то там она должна быть двухэнная», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0