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    В «Спартаке» буду рады, если Кокорин покинет команду, считает Аршавин

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что Александр Кокорин может покинуть «Спартак» уже этой зимой.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента.

    «Футбольная жизнь Саши, наверное, перевалила за экватор. Конечно, в "Спартаке" он не вписался в игру, мы его мало видели. И если будет такая возможность, то, мне кажется, и сам "Спартак" будет рад, если состоится какая-то сделка и Саша покинет команду.

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    • Отъезд за границу? Это всегда вопрос цены и зарплаты. Если он здесь получает энную сумму, то там она должна быть двухэнная», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0

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