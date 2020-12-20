Вольфсбург — Штутгарт — смотреть онлайн прямую трансляцию 20.12.2020

В 20:00 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Вольфсбург» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вольфсбург»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «Штутгарт».

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