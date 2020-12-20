Вест Бромвич — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

В 22:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Астон Вилла» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.88.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Астон Вилла»).

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