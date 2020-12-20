Тоттенхэм — Лестер: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

В 17:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Лестер» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Лестер».

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