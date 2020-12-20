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    Ширер не уверен, что «Арсенал» останется в АПЛ

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    Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер высказал свое мнение о выступлении лондонского «Арсенала» в текущем сезоне.

    Алан Ширер
    Алан Ширер

    «Останется ли "Арсенал" в АПЛ? Не был бы так уверен. Не с таким стартовым составом и не с таким отношением некоторых игроков», — цитирует Ширера ВВС.

    «Команда играет ужасно, никакого креатива, игроки недостаточно усердно работают. Микель Артета должен беспокоиться, полагаясь на этих футболистов, если он хочет сохранить работу. Двенадцать голов за сезон, у них нет никаких опций. В матче с "Эвертоном" Пепе не был готов заходить в штрафную, он бегал трусцой, иногда ходил пешком. Он должен делать больше», — добавил Ширер.

    По мнению экс-форварда, в «Арсенале» есть футболисты, которые не выкладываются на сто процентов:

    «В команде есть несколько игроков, которые не выкладываются на полную. "Арсенал" никогда не начнет забивать, если продолжат играть так же».

    После 14 туров «Арсенал» занимает 15-е место в АПЛ. 0

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