Ширер не уверен, что «Арсенал» останется в АПЛ

Экс-форвардвысказал свое мнение о выступлении лондонскогов текущем сезоне.

«Останется ли "Арсенал" в АПЛ? Не был бы так уверен. Не с таким стартовым составом и не с таким отношением некоторых игроков», — цитирует Ширера ВВС.

«Команда играет ужасно, никакого креатива, игроки недостаточно усердно работают. Микель Артета должен беспокоиться, полагаясь на этих футболистов, если он хочет сохранить работу. Двенадцать голов за сезон, у них нет никаких опций. В матче с "Эвертоном" Пепе не был готов заходить в штрафную, он бегал трусцой, иногда ходил пешком. Он должен делать больше», — добавил Ширер.

По мнению экс-форварда, в «Арсенале» есть футболисты, которые не выкладываются на сто процентов:

«В команде есть несколько игроков, которые не выкладываются на полную. "Арсенал" никогда не начнет забивать, если продолжат играть так же».

После 14 туров «Арсенал» занимает 15-е место в АПЛ. 0