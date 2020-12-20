Роналду получил награду Golden Foot

Форвард туринского «Ювентуса»стал победителем премии Golden Foot.

Награда вручается игрокам, внесшим значительный вклад в развитие футбола, по итогам голосования среди болельщиков.

«Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить себя на чемпионском променаде в Монако наряду с величайшими легендами футбола всех времен!

Я искренне польщен и хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня», — написал Роналду в инстаграме.

На приз в этом году также претендовали Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Артуро Видаль («Интер»), Жерар Пике («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

В 2020 году Роналду выиграл с «Ювентусом» серию А. На его счету 33 матча и 31 гол. Также он стал первым игроком с 1961 года, кто сумел забить более 32 мячей в чемпионате Италии в течение года. 0