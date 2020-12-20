Перес: Зидан является символом «Реала»

Президентлестно высказался в адрес тренера команды

«Зидан выиграл 11 титулов у руля "Реала" и стал вторым тренером с наибольшим количеством побед в истории клуба. Он символ — как тренер, и как игрок», — сказал Перес, которого цитирует Marca.

«Мы продолжаем наслаждаться победным циклом, который позволил нам выиграть 19 титулов за последние 10 сезонов во все более сложном и конкурентоспособном футболе. Мы по-прежнему доверяем этой команде стремиться к вызовам этого сезона. Мы знаем, в чем нуждается "Реал". Жажда титулов здесь всегда одинакова. Мы хотим большего и будем продолжать попытки до конца», — добавил он.

Напомним, «Реал» занимает третье место в таблице Примеры после 13 матчей. 0