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    Перес: Зидан является символом «Реала»

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    Президент «Реала» Флорентино Перес лестно высказался в адрес тренера команды Зинедина Зидана.

    Флорентино Перес
    Флорентино Перес

    «Зидан выиграл 11 титулов у руля "Реала" и стал вторым тренером с наибольшим количеством побед в истории клуба. Он символ — как тренер, и как игрок», — сказал Перес, которого цитирует Marca.

    «Мы продолжаем наслаждаться победным циклом, который позволил нам выиграть 19 титулов за последние 10 сезонов во все более сложном и конкурентоспособном футболе. Мы по-прежнему доверяем этой команде стремиться к вызовам этого сезона. Мы знаем, в чем нуждается "Реал". Жажда титулов здесь всегда одинакова. Мы хотим большего и будем продолжать попытки до конца», — добавил он.

    Напомним, «Реал» занимает третье место в таблице Примеры после 13 матчей. 0

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