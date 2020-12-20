Лилль — ПСЖ — смотреть онлайн прямую трансляцию 20.12.2020

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лилль» — «ПСЖ» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.99.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ПСЖ»).

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