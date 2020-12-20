Лацио — Наполи: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Лацио» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Наполи»).

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