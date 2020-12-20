Кадис — Хетафе: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Кадис» 3:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кадис» — «Хетафе». Коэффициент ставки — 3.34.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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