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    «Гранада» обыграла «Бетис»

    «Гранада» — «Бетис»: счет 2:0, обзор голов

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    В рамках 14 тура испанской Примеры «Гранада» дома обыграла «Бетис» со счетом 2:0.

    Роберто Сольдадо
    Роберто Сольдадо

    В составе хозяев дубль сделал форвард Роберто Сольдадо. Игрок отметился за 14-й и 20 минутах поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Бетис 2:0
    Голы: 1:0 Роберто Сольдадо (пенальти) (14'), 2:0 Роберто Сольдадо (20') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Карлос Нева, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Luis Milla (Ян Брис Этеки, 79'), Янхель Эррера, Луис Суарес (Хорхе Молина, 79'), Роберто Сольдадо (Антонио Пуэртас, 57'), Дарвин Мачис (Кенеди, 62') Бетис: Хоэль Роблес, Марк Бартра, Виктор Руис, Эмерсон, Хуан Миранда, Набиль Фекир, Вилльям Карвалью (Айсса Манди, 90'), Родригес Гидо (Хуанми, 46'), Айтор Руйбаль (Кристиан Тельо, 46'), Родриго Эрнандес (Лоренсо Морон, 64'), Антонио Санабрия (Борха Иглесиас, 64') Предупреждения: Янхель Эррера (9'), Родригес Гидо (11'), Роберто Сольдадо (15'), Максим Гоналон (30'), Эмерсон (67'), Набиль Фекир (87'), Вилльям Карвалью (90')

    После этой победы «Гранада» вышла на 6 место, набрав 21 очко. «Бетис» занимает 11 место с 16 баллами на счету. 0

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