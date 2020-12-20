Гранада — Бетис — смотреть онлайн прямую трансляцию 20.12.2020

В 18:15 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Бетис» — «Гранада» 3:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Гранада»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Бетис».

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