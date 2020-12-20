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    «Фрайбург» разгромил «Герту»

    «Фрайбург» — «Герта»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Берлинская «Герта» потерпела гостевое поражение от «Фрайбурга» (1:4) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

    «Фрайбург»
    «Фрайбург»

    В составе победителей голами отличились Винченцо Грифо, Эрмедин Демирович, Мануэль Гульд и Нильс Петерсен, реализовавший пенальти в компенсированное время.

    Единственный гол «Герты» забил белгийский форвард Доди Лукебакио.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Герта 4:1
    Голы: 1:0 Винченцо Грифо (7'), 1:1 Доди Лукебакио (52'), 2:1 Ermedin Demirovic (59'), 3:1 Мануэль Гульде (67'), 4:1 Нильс Петерсен (пенальти) (90') Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде, Кевен Шлоттербек, Жонатан Шмид, Батист Сантамария (Амир Абраши, 90'), Роланд Шаллаи (Woo-Yeong Jeong, 60'), Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Винченцо Грифо (Нильс Петерсен, 80'), Ermedin Demirovic (Лукас Хёлер, 60') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик (Дейорайсо Зефёйк, 74'), Максимилиан Миттельштедт, Дедрик Боята (Джессик Нганкам, 75'), Джордан Торунарига, Никлас Штарк, Владимир Дарида, Маттео Гюэндузи, Кшиштоф Пёнтек (Daishawn Redan, 86'), Матеус Кунья (Явайро Дилросун, 46'), Доди Лукебакио
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