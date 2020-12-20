Фрайбург — Герта: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Герта» 2:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фрайбург» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.81.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фрайбург»).
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