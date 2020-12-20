Брест — Монпелье — смотреть онлайн прямую трансляцию 20.12.2020

Последний матч между собой: «Монпелье» — «Брест» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 2.37.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брест»).
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